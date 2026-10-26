Cengizhan Yurdutek kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında, nereli?

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Cengizhan Yurdutek, uluslararası ve ulusal seviyede aranan kişilerin Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklamanın ardından gündeme geldi. Bakanlığın açıklamasında, Karadağ'da yakalanan Yurdutek'in Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Gelişmenin ardından oyuncunun hayatı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki, Cengizhan Yurdutek kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengizhan Yurdutek hangi dizi ve filmlerde oynadı?

CENGİZHAN YURDUTEK KİMDİR?

Cengizhan Yurdutek, sinema ve dizi oyuncusudur. Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen oyuncu, ilk olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Sıfır Bir dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide canlandırdığı Cengo karakteriyle tanınan Yurdutek, daha sonra aynı hikâyenin devamı niteliğindeki Sokağın Çocukları dizisinde de rol aldı.

Oyuncu, 2020 yılında Sıfır Bir dizisinin sinema filmi versiyonunda da yer aldı. 2022 yılında ise Kıyma dizisinde Poyraz karakterini canlandırdı.

CENGİZHAN YURDUTEK KAÇ YAŞINDA?

Cengizhan Yurdutek'in doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından kesin yaşına ilişkin bilgi verilemiyor.

CENGİZHAN YURDUTEK NERELİ?

Cengizhan Yurdutek, Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.

CENGİZHAN YURDUTEK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Cengizhan Yurdutek, oyunculuk kariyerinde Sıfır Bir, Sokağın Çocukları ve Kıyma yapımlarında rol aldı. Oyuncunun yer aldığı dizi ve film projeleri şöyle:

Sıfır Bir (2017-2019): Cengo karakterini canlandırdı.

Sıfır Bir (Sinema filmi): Dizinin sinema filmi versiyonunda rol aldı.

Sokağın Çocukları (2020): Dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kıyma (2022): Poyraz karakterini canlandırdı.

CENGİZHAN YURDUTEK NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bakanlığın açıklamasına göre, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 63 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. İade edilen kişiler arasında Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu, Yurdutek'in Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Açıklamanın ardından oyuncunun kim olduğu ve kariyerinde hangi yapımlarda yer aldığı araştırılmaya başlandı.