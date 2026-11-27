Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erkan UYSAL/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, (Dk. 46. Baran Ali Gezek) Maestro, İbrahim Kaya, (Dk. 46. Meschack) Hagi, (90+1 Fernandes), Ruan, (Dk. 84 Enes Keskin) Hwang (Dk. 62 Ivan Cedric)

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, (Dk. 71 Emir Bars) Muleka, Dompe, (Dk. 85 Jevtovic) Enis Destan (Dk. 71 Bardhi)

GOLLER: Dk. 15 Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor ), Dk. 23 Muleka, 90+7 Mostafa Mohamed (P) ( Tümosan Konyaspor )

SARI KARTLAR: İbrahim Kaya, Hadergjonaj, Lima, Victor (Corendon Alanyaspor ), Mohamed, Deniz Ertaş, Deniz Türüç ( Tümosan Konyaspor )

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma Tümosan Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

15'inci dakikada ceza alanının dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ianis Hagi, sol ayağıyla kalenin uzak köşesine doğru kavisli bir vuruş yaptı. Kaleci Deniz'in yetişemediği top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada Muleka, savunmadaki rakiplerinden topu kurtardı ve oyunu sol kanada açtı. O bölgede Dompe ceza alanı sol dışına ilerledikten sonra altıpas önüne ortasını gönderdi. Hareketlenen Muleka, yükseldi ve müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

24'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe, ceza alanına sol çaprazdan girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kademedeki Lima'dan döndü.

25'inci dakikada Corendon Alanyaspor'un atağında sağ kenardan ceza alanına gönderilen ortayı savunma karşıladı. Ardından yay gerisine seken topu kontrol eden Maestro, topu sol ayağına aldı ve uzak köşeye sert şut çekti. Üst direğin üst kısmına temas eden top auta çıktı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

90+2'nci dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Ahmet Oğuz'un altıpas önüne gönderdiği ortayı kaleci Victor tek yumrukla karşılamak isterken rakibi Mostafa Mohamed'e müdahalede bulundu. Mohamed yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda faul kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

90+7"nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Mostafa Mohamed, sağ ayağıyla kalenin sağ köşesine yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Victor köşeyi tahmin etmesine rağmen müdahalesi yeterli olmadı, top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Tümosan Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı