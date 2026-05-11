Cengiz Deveci kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor? Cengiz Deveci kaç yaşında, nereli?

CENGİZ DEVECİ KİMDİR?

Cengiz Deveci, Türk iş dünyasında özellikle turizm, hizmet ve uluslararası yatırımlar alanında öne çıkan bir girişimcidir. 1987 yılında doğan Deveci, genç yaşlardan itibaren ticaretin içinde yer alarak dikkat çeken bir kariyer inşa etmiştir. Honest Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Deveci, aynı zamanda Paraguay’ın İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesindeki çalışmalarıyla da tanınan Deveci, Türkiye’nin hizmet ihracatı ve turizm alanındaki uluslararası açılımına katkı sağlayan isimler arasında gösterilmektedir.

Cengiz Deveci’nin iş hayatı oldukça erken yaşlarda başlamıştır. Henüz 7 yaşındayken İstanbul Kapalıçarşı’da çırak olarak ticaret hayatına adım atan Deveci, kendi ifadesiyle “Eti senin kemiği benim” anlayışıyla yetişen son kuşak girişimcilerden biridir.

Çocukluk döneminde Kapalıçarşı’da edindiği tecrübe, onun ticaret anlayışını ve iş disiplinini şekillendirmiştir. Bu süreç, ilerleyen yıllarda kuracağı büyük ölçekli şirketler grubunun da temelini oluşturmuştur.

Cengiz Deveci, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürmüş ve Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Bolu’ya giden Deveci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Fakültesi İngilizce Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur.

Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında ikinci bir eğitim daha alarak akademik bilgisini genişletmiştir. Ancak kendisinin de vurguladığı gibi asıl ticari okul, Kapalıçarşı’daki çocukluk deneyimi olmuştur. Teorik eğitim ile pratik ticaret bilgisini birleştirerek iş dünyasına güçlü bir giriş yapmıştır.

CENGİZ DEVECİ NE İŞ YAPIYOR?

Cengiz Deveci, ağırlıklı olarak turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Honest Holding’in başındadır. 1999 yılında turizm sektörüne adım atarak bir seyahat acentesi satın almış ve bu alandaki faaliyetlerini hızla büyütmüştür.

Bugün Honest Holding çatısı altında:

Otel yatırımları

Seyahat acenteleri

Kruvaziyer turizmi

Balon turizmi şirketleri

gibi çok sayıda farklı faaliyet alanı bulunmaktadır.

Deveci’nin liderliğinde şirket, özellikle Latin Amerika’dan Türkiye’ye turist getirme konusunda güçlü bir konuma ulaşmıştır. Uluslararası bağlantıları sayesinde şirketin faaliyet ağı 90’dan fazla ülkeye kadar genişlemiştir.

CENGİZ DEVEÇİ KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Cengiz Deveci, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

CENGİZ DEVEÇİ NERELİ?

Cengiz Deveci, Ispartalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Isparta kökenlidir. Ancak yaşamının büyük bölümünü İstanbul’da geçirmiştir.

CENGİZ DEVEÇİ SERVETİ NE KADAR?

Cengiz Deveci’nin serveti hakkında resmi ve kesin bir rakam bulunmamakla birlikte, yönettiği Honest Holding’in ölçeği önemli bir ekonomik büyüklüğe işaret etmektedir.

2023 yılına ait verilere göre Honest Holding:

Yaklaşık 420 milyon dolar ciroya ulaşmıştır

1500 kişiye istihdam sağlamaktadır

Turizm, otelcilik ve taşımacılık alanlarında geniş bir portföye sahiptir

Holding bünyesinde 7 otel, kruvaziyer gemisi ve 4 balon şirketi bulunduğu belirtilmektedir. Bu ölçek, Cengiz Deveci’nin iş dünyasında orta-üst segmentten büyük ölçekli girişimciler arasında değerlendirildiğini göstermektedir.

Ancak kişisel servetine dair net ve doğrulanmış bir kamu verisi bulunmam