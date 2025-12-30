Cemalnur Sargut, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli araştırmacı, yazar ve tasavvuf önderlerinden biridir. İstanbul'da doğan Sargut, İslâm ve tasavvuf alanındaki derin bilgisi ve yaptığı kapsamlı çalışmalarla hem akademik çevrelerde hem de halk arasında tanınmaktadır. Peki, Cemalnur Sargut kimdir? Cemalnur Sargut kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde...

CEMALNUR SARGUT KİMDİR?

Cemalnur Sargut, 3 Kasım 1952'de İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türk araştırmacı, yazar ve yayıncıdır. Tasavvuf ve İslâm konusundaki derin araştırmalarıyla tanınan Sargut, özellikle Kur'ân-ı Kerîm ve Mevlânâ gibi büyük mutasavvıfların eserleri üzerinde yaptığı yorumlarla dikkat çekmektedir.

Nefes Yayınevi ve Kerim Vakfı'nın kurucusu olan Cemalnur Sargut, aynı zamanda Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul şubesi başkanlığını yürütmektedir. Gençliğinde kimya mühendisliği eğitimi almış olan Sargut, felsefeye duyduğu ilgi sonucunda İslâm ve tasavvufa yönelmiş, Sâmiha Ayverdi'nin rehberliğinde Kur'ân ve Mesnevî çalışmaları yapmıştır.

Cemalnur Sargut'un eserleri, Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî, İbn-i Arabî, Niyazî-î Mısrî, Şems-î Tebrizî ve Sultan Veled gibi büyük mutasavvıfların öğretilerini, Kur'ân-ı Kerîm surelerinin açıklamalarıyla birleştiren derinlikli çalışmalardır. Ayrıca, halka açık "Mesnevî", "Füsusu'l Hikem" ve tasavvuf dersleri ve sohbetleri vermeye devam etmektedir.

CEMALNUR SARGUT KAÇ YAŞINDA?

1952 doğumlu olan Cemalnur Sargut, 2025 itibarıyla 73 yaşındadır.

CEMALNUR SARGUT NERELİ?

Cemalnur Sargut, 3 Kasım 1952 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğmuştur. Mutasavvıf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş ve bu kültürel miras, ilerleyen yıllarda tasavvuf çalışmalarına yön vermiştir. İstanbul'un entelektüel ve kültürel ortamı, Sargut'un yetişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

CEMALNUR SARGUT'UN EŞİ KİM?

Cemalnur Sargut'un kişisel yaşamıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. 22 yaşındayken üniversiteden tanıştığı Yalçın Güç ile 12 sene evli kaldı.

CEMALNUR SARGUT ÇOCUKLARI KİMDİR?

Cemalnur Sargut'un çocukları hakkında da kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bir kızı, bir oğlu oldu. Oğlu Kerim Baltimore Üniversitesi'ni bitirdi. Kızı ufak yaşta vefat etti.

CEMALNUR SARGUT'UN ÇALIŞMALARI

Cemalnur Sargut, tasavvuf ve İslâm üzerine yaptığı araştırmalarıyla hem yazılı hem de sözlü olarak geniş bir etki alanı yaratmıştır. 20 yıl kimya öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, Sâmiha Ayverdi'nin 1966'da kurduğu Türk Kadınları Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanlığı'nı üstlenmiştir.

Sargut, başta Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî olmak üzere büyük mutasavvıfların eserlerini yorumlayarak halka açık dersler ve sohbetler vermektedir. Ayrıca, ABD'nin North Carolina Üniversitesi ve Çin'in Pekin Üniversitesi'nde İslâm kürsülerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmalar, İslâm tasavvufunun Doğu ve Batı arasında bir köprü kurmasına olanak sağlamaktadır.

Katıldığı Önemli Sempozyumlar

Kadın ve Tasavvuf (2005, İstanbul)

Mevlana'da Buluşma (2005, İstanbul)

Mevlana ve Kadın (2007, İstanbul)

Modern Çağ ve İbn Arabî (2008, İstanbul ve Şam)

"Güneşle Aydınlananlar" Şems-i Tebrîzî (2009, İstanbul ve Konya)

Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi (2010, İstanbul ve Malatya)

Sultan Veled (2011, İstanbul ve Konya)

Öne Çıkan Eserleri

Mülk Suresi

Allah'ıma Sefere Çıktım

Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk

Ey İnsan (Yasîn Sûresi Şerhi)

Hz. Âdem (Füsusu'l Hikem Şerhi)

Peygambere Sevdirilen Kadın

Kâbe'nin Hakîkati