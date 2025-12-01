Cemal Öztürk kimdir? Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kaç yaşında, neden vefat etti?

Siyaset ve bürokrasi dünyasında uzun yıllar etkili bir isim olarak tanınan Cemal Öztürk'ün ani vefatı, AK Parti camiasında derin bir üzüntü yarattı. Peki, eski Giresun milletvekili Cemal Öztürk kimdi, hangi görevlerde bulunmuştu ve yaşamı boyunca neler başarmıştı? Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Cemal Öztürk, 1958 yılında doğmuş, Türk siyasetçi ve bürokrattır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Öztürk, akademik kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans ve doktora yaparak devam etmiştir. Mesleki yaşamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda uzmanlık görevlerinde bulunmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürütmüştür.

Ayrıca Çaykur'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği, Başak Sigorta'da Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri ve BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.

Öztürk, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Denetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli üst düzey görevler de üstlenmiştir. Evli ve 4 çocuk babası olan Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde (KEİPA) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

CEMAL ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Cemal Öztürk, 67 yaşında Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

CEMAL ÖZTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Cemal Öztürk, Ankara'da tedavi görmekte olduğu süreç sonunda hayatını kaybetti. Vefat nedeni olarak uzun süren bir rahatsızlık süreci olduğu belirtilmiştir.

CEMAL ÖZTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ

Cemal Öztürk, AK Parti'den 26. ve 27. dönem Giresun milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptı. Milletvekilliği süresince Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

TBMM'de yürüttüğü görevler dışında, çeşitli siyasi ve bürokratik pozisyonlarda aktif olarak çalıştı ve Karadeniz bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladı. Özellikle bölgesel kalkınma projelerine verdiği destek ve kamu kurumlarındaki deneyimiyle tanınan Öztürk, siyasette istikrarlı ve ilkeli duruşuyla biliniyordu.