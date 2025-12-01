Haberler

Cemal Öztürk kimdir? Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kaç yaşında, neden vefat etti?

Cemal Öztürk kimdir? Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kaç yaşında, neden vefat etti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun yıllar siyaset ve bürokraside üstlendiği görevlerle tanınıyordu. 67 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öztürk'ün vefatı, siyaset dünyasında ve AK Parti camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Cemal Öztürk kimdir? Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kaç yaşında, neden vefat etti?

Siyaset ve bürokrasi dünyasında uzun yıllar etkili bir isim olarak tanınan Cemal Öztürk'ün ani vefatı, AK Parti camiasında derin bir üzüntü yarattı. Peki, eski Giresun milletvekili Cemal Öztürk kimdi, hangi görevlerde bulunmuştu ve yaşamı boyunca neler başarmıştı? Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Cemal Öztürk, 1958 yılında doğmuş, Türk siyasetçi ve bürokrattır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Öztürk, akademik kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans ve doktora yaparak devam etmiştir. Mesleki yaşamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda uzmanlık görevlerinde bulunmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürütmüştür.

Ayrıca Çaykur'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği, Başak Sigorta'da Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri ve BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.

Öztürk, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Denetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli üst düzey görevler de üstlenmiştir. Evli ve 4 çocuk babası olan Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde (KEİPA) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Cemal Öztürk kimdir? Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kaç yaşında, neden vefat etti?

CEMAL ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Cemal Öztürk, 67 yaşında Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

CEMAL ÖZTÜRK NEDEN VEFAT ETTİ?

Cemal Öztürk, Ankara'da tedavi görmekte olduğu süreç sonunda hayatını kaybetti. Vefat nedeni olarak uzun süren bir rahatsızlık süreci olduğu belirtilmiştir.

CEMAL ÖZTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ

Cemal Öztürk, AK Parti'den 26. ve 27. dönem Giresun milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptı. Milletvekilliği süresince Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

TBMM'de yürüttüğü görevler dışında, çeşitli siyasi ve bürokratik pozisyonlarda aktif olarak çalıştı ve Karadeniz bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladı. Özellikle bölgesel kalkınma projelerine verdiği destek ve kamu kurumlarındaki deneyimiyle tanınan Öztürk, siyasette istikrarlı ve ilkeli duruşuyla biliniyordu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.