Dünya siyasetini sarsan olaylar zincirinde, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Jeffrey Epstein skandalı, yalnızca medyanın değil, uluslararası istihbarat ve ekonomik dengelerin de dikkatini çekti. Peki,Cemal Kaşıkçı kimdir, neden ölmüştü? Cemal Kaşıkçı ve Epstein olayının arasındaki bağ nedir? Detaylar haberimizde.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Ahmed Kaşıkçı, 13 Ekim 1958'de Suudi Arabistan'ın Medine kentinde doğmuş bir gazeteci, köşe yazarı ve uluslararası yorumcuydu. Uzun yıllar gazetecilik yapan Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın resmi kurumlarında görev almış, diplomatik çevreleri bilen bir isimdi. 2000'lerin başında ulusal yayın kuruluşlarında editör, danışman ve yönetici olarak çalıştıktan sonra özellikle siyasi ve toplumsal konularda muhalif bakış açısıyla tanındı. 2017 sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşerek Washington Post gibi uluslararası yayınlarda yazılar kaleme aldı, Suudi yönetimini eleştiren sert analizler yaptı.?

CEMAL KAŞIKÇI NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

2 Ekim 2018 tarihinde Kaşıkçı, evlilik işlemleri için ihtiyaç duyduğu belgeleri almak üzere İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi ve bir daha hiç dışarı çıkmadı. Başta resmi açıklamalar inkâr etse de sonra yapılan soruşturmalar, Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığını gösterdi; cesedinin akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.?

Uluslararası hukuk çevreleri, cinayeti "devlet destekli yargısız infaz" olarak nitelendiren raporlar yayımladı ve olayı insan hakları ihlali olarak değerlendirdi.

Resmi soruşturmalar, olayın sorumlularının Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından planlandığını ortaya koysa da, emir kimin tarafından verildiğine dair sorular hâlâ uluslararası kamuoyunda tartışma konusu. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Suudi tarafının olayın tüm yönlerini açıklamasını talep etmeye devam ediyor.?

CEMAL KAŞIKÇI VE EPSTEIN OLAYININ ARASINDAKİ BAĞ NEDİR?

A Haber ekranlarında A Haber ve bazı gazetecilerce dile getirilen iddialar, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Jeffrey Epstein skandalı arasında stratejik ve istihbarat bağlantıları olduğunu öne sürer. Bu iddialara göre:

Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasında "saha ajanı" şüphesi ve yabancı istihbarat servislerinin parmağı olduğu iddia edildi. İddialara göre, Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ilgili üst düzey bir istihbaratçı bu kişinin bir saha ajanı olduğunu söylemişti.?

Bu iddialarda olayın İstanbul'da gerçekleşmesinin Türkiye'nin bölgesel aktörlerle ilişkilerini zayıflatmak için seçilmiş bir yer olduğu, ticaret ve stratejik ilişkileri baltalamaya yönelik bir operasyon olarak planlandığı öne sürülüyor. Buna göre Türkiye ile Suudi Arabistan, BAE gibi devletlerin yakınlaşmasının engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor.?

A Haber'de konuya dair konuşan analistler ayrıca bölgesel istihbarat oyunlarının, yazılımlar üzerinden sahte planlar ve kirli şantaj ağları üzerinden yürütüldüğünü iddia etti. Bu iddialarda Pegasus yazılımı gibi araçlarla BAE ve başka aktörlerin Türkiye-Suudi ilişkisine müdahale etmeye çalıştığı savunuldu.?

Bu tür bağlantı iddiaları şu anda dünya kamuoyu tarafından kabul edilmiş, bağımsız soruşturmalarla teyit edilmiş kanıtlarla desteklenmiş değildir. A Haber'de aktarılan uzman yorumları olarak sunulmaktadır.

JEFFREY EPSTEIN SKANDALI VE İDDİALAR

Jeffrey Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Amerikalı finansör olarak tanınır. 2019'da hapiste intihar ettiği resmi olarak bildirilen Epstein'ın cinsel istismar ağı, yıllar içinde dünya liderleri, iş insanları ve ünlülerle bağlantıları nedeniyle uluslararası tartışma konusu oldu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak 2026'da yayımladığı yeni belgeler, Epstein'ın skandalının boyutunu yeniden gündeme getirdi; belgeler, güçlü kişilere seks istismarı yoluyla baskı kurma iddialarını güçlendiren ifadelerle birlikte milyonlarca sayfa materyal içeriyor