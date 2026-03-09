Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 8 Mart Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde, çevreci Yeşiller Partisi yüzde 30,3 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Peki, Cem Özdemir kimdir? Almanya'da eyalet başkanı olması beklenen Cem Özdemir Türk mü? Detaylar haberimizde

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Almanya siyasetinin tanınan simalarından biri olan Cem Özdemir, 1965 yılında Baden-Württemberg eyaletindeki Bad Urach kentinde doğdu. Kendini sık sık "Anadolu Svabyalısı" olarak tanımlayan Özdemir, hem doğduğu Svabya bölgesine hem de Türkiye'nin Anadolu bölgesinden gelen ailesine gönderme yapıyor.

Özdemir'in ailesi, 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya "misafir işçi" olarak gelen göçmenler arasındaydı. Babası bir tekstil fabrikasında çalışırken, annesi terzilik yaptı. Özdemir, 18 yaşında Alman vatandaşlığına geçti. Eğitim hayatına okul öncesi eğitimci olarak başlayan Özdemir, daha sonra sosyal psikoloji üzerine eğitim aldı.

Siyasi kariyeri ise 1981 yılında çevreci Yeşiller Partisi'ne katılmasıyla başladı. 1994 yılında henüz 30 yaşındayken Bundestag'a (Alman Federal Meclisi) seçildi ve Türk kökenli ilk milletvekillerinden biri olarak tarihe geçti. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptı ve 2008-2018 yılları arasında Yeşiller Partisi'nin eş başkanlığını yürüttü. 2021 yılında kurulan federal koalisyon hükümetinde Tarım Bakanı olarak görev alarak, Almanya'da federal hükümette görev yapan ilk Türk kökenli bakanlardan biri oldu.

ALMANYA'DA EYALET BAŞKANI OLMASI BEKLENEN CEM ÖZDEMİR TÜRK MÜ, NERELİ?

Evet, Cem Özdemir Türk kökenli bir siyasetçidir. Ailesi 1960'larda Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş olup, Özdemir Almanya'da doğmuş ve büyümüştür. Almanya'da uzun yıllardır siyaset yapan Özdemir, Yeşiller Partisi'ni Baden-Württemberg eyaletinde başarıya taşıyan başlıca isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

8 Mart Pazar günü yapılan Baden-Württemberg parlamento seçimlerinde Yeşiller Partisi, yüzde 30,3 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak önemli bir başarıya imza attı. CDU yüzde 29,7 oyla ikinci sırada yer alırken, aşırı sağcı AfD yüzde 18,7 oyla üçüncü oldu. Bu sonuçların kesinleşmesi halinde Cem Özdemir, Almanya'da bir eyaleti yöneten ilk Türk kökenli siyasetçi olarak tarihe geçecek.

Seçim sonrası zafer konuşmasında partililere seslenen Özdemir, sonuçların kesinleşmesini beklemek gerektiğini belirtti ve zaferini ilan ederek, "Seçimi biz kazandık" dedi. Hâlihazırda Baden-Württemberg'de Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon hükümeti bulunuyor; bu nedenle yeni koalisyon pazarlıkları da gündemde.

CEM ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Cem Özdemir, 1965 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Uzun siyasi kariyeri boyunca hem federal hem de eyalet düzeyinde önemli görevler üstlenmiş olan Özdemir, özellikle Yeşiller Partisi'nin ılımlı kanadında etkin bir figür olarak öne çıkıyor.

61 yaşındaki Özdemir'in siyasi yolculuğu, genç yaşta Bundestag'a seçilmesiyle başlamış, Avrupa Parlamentosu'nda devam etmiş ve 2008-2018 yılları arasında parti eş başkanlığı ile zirveye ulaşmıştır. 2021'de federal hükümette Tarım Bakanı olarak görev yaparak Almanya'daki Türk kökenli siyasetçiler arasında bir dönüm noktasına imza atmıştır.

Seçim gecesinde eşi Flavia Zaka'ya teşekkür eden Özdemir, "İyi bir başbakan olur muyum bilmiyorum ama o kesinlikle çok iyi bir first lady olacak" ifadeleriyle hem kişisel hem de politik mesajını paylaştı.