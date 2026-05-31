Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı

Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Oliver Glasner ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 51 yaşındaki teknik adama 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro maaş teklif ettiği belirtilirken, transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Oliver Glasner ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

LİSTENİN İLK SIRASINDA GLASNER VAR

Teknik direktör konusunda yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın, Filipe Luis, Carlos Vicens ve Razvan Lucescu gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamasının ardından Oliver Glasner'e yöneldiği iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Avusturyalı teknik adamla temaslarını bir süredir gizlilik içerisinde yürüttüğü belirtildi.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLUĞUYLA DİKKAT ÇEKTİ

51 yaşındaki çalıştırıcı, Crystal Palace'ın başında önemli bir başarıya imza attı. İngiliz ekibiyle UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Glasner, Avrupa futbolunda adından söz ettiren teknik adamlar arasına girdi. Tecrübeli hocanın Crystal Palace ile olan sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 2+1 YILLIK TEKLİF

Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, Glasner'e 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Siyah-beyazlıların Avusturyalı teknik adama yıllık 5 milyon euro maaş önerdiği öne sürüldü. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

MİLAN DA DEVREDE

Oliver Glasner'e Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgi gösterdiği aktarıldı. İtalyan devi Milan'ın da deneyimli teknik adamı takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın transferde önemli avantaj elde ettiği iddia edildi. Haberde, son anda sürpriz bir gelişme yaşanmaması halinde Glasner'in Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu ifade edildi.

