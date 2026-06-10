Çekya Dünya Kupası kadrosu 2026: Çekya Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Çekya milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için kadrosunu resmen açıkladı. Turnuva, Meksika ev sahipliğinde düzenlenirken Çekya; Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte A Grubu’nda yer alıyor. Bu turnuva, ülke futbolu adına uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkılması açısından kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Peki, Çekya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar...

ÇEKYA DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

Çekya, daha önce 9 kez Dünya Kupası tecrübesi yaşamış ve en son 2006 yılında turnuvada mücadele etmişti. 20 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından gelen bu katılım, kadro yapılanması ve oyuncu profiliyle dikkat çekiyor.

Takımın kadrosunda Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen oyuncular bulunuyor. Özellikle İngiltere Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1 ve Portekiz Ligi’nde oynayan isimler, Çekya’nın turnuvadaki rekabet gücünü artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ÇEKYA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çekya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu mevkilere göre şu şekilde açıklandı:

KALECİLER

Lukas Hornicek (Braga)

Matej Kovar (PSV Eindhoven)

Jindrich Stanek (Slavia Prag)

DEFANS

Vladimir Coufal (Hoffenheim)

David Doudera (Slavia Prag)

Tomas Holes (Slavia Prag)

Robin Hranac (Hoffenheim)

Stepan Chaloupek (Slavia Prag)

David Jurasek (Slavia Prag)

Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers)

Jaroslav Zeleny (Sparta Prag)

David Zima (Slavia Prag)

ORTA SAHA

Lukas Cerv (Viktoria Plzen)

Vladimir Darida (Hradec Kralove)

Lukas Provod (Slavia Prag)

Michal Sadilek (Slavia Prag)

Hugo Sochurek (Sparta Prag)

Alexandr Sojka (Viktoria Plzen)

Tomas Soucek (West Ham United)

Pavel Sulc (Lyon)

Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

FORVET

Adam Hlozek (Hoffenheim)

Tomas Chory (Slavia Prag)

Mojmir Chytil (Slavia Prag)

Jan Kuchta (Sparta Prag)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)