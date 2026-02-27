Cedi Osman kimdir, hangi takımda oynuyor? Cedi Osman kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Nba'deki performansıyla adından söz ettiren Cedi Osman, hem sahadaki yetenekleri hem de kişisel yaşamıyla gündemde. Cedi Osman kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında ve özel hayatında neler oluyor? 1995 doğumlu genç yıldız, Cleveland Cavaliers formasıyla kariyerine devam ediyor. Evli mi yoksa bekar mı olduğu ve çocuk sahibi olup olmadığı da basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde doğdu. Babası Türk, annesi ise Boşnak kökenli bir aileden geliyor. Küçük yaşlarda basketbola ilgi duyan Osman, 6 yaşında bu sporla tanıştı ve hızlı bir gelişim gösterdi.

Erken yaşta yeteneği fark edilen Osman, 2007'de Türkiye'nin güçlü kulüplerinden Anadolu Efes altyapısına katıldı ve burada profesyonel basketbol serüveninin temellerini attı. Genç yaşta kendini gösteren oyuncu, ilerleyen yıllarda Avrupa'dan Nba'e uzanan bir kariyer çizgisi oluşturdu.

NBA'DEN AVRUPA'YA UZANAN BİR YILDIZ

NBA Dönemi

Cedi Osman, 2015 NBA Draft'ında Minnesota Timberwolves tarafından 31. sıradan seçildi, fakat draft hakları aynı gece Cleveland Cavaliers'a takas edildi. 2017 yılında Cavaliers ile NBA kariyerine başladı ve uzun sezonlar boyunca takımın önemli parçalarından biri oldu. 2023'te San Antonio Spurs'a takas oldu ve burada da kısa süre forma giydi.

Avrupa'ya Dönüş – Panathinaikos

2024 yılında EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme imzalayarak Avrupa'ya dönüş yapan Cedi Osman, halen Yunanistan Basketbol Ligi ve EuroLeague'de bu takımın önemli skoreri olarak sahada yer alıyor.

OYUNCU PROFİLİ – OYUN TARZI VE ÖZELLİKLER

Cedi Osman, genellikle kısa forvet (small forward) pozisyonunda görev yapar. 2.03–2.04 metre civarındaki boyu, atletik yapısı ve iyi şut yeteneği sayesinde hem skor hem de savunma tarafında takımına değer katan bir oyuncudur.

Hem NBA'de hem de EuroLeague'de oynadığı maçlarda zaman zaman yüksek skorlar çıkaran Osman, özellikle uzun üç sayı çizgisi dışı şutlarıyla tanınır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Cedi Osman, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da önemli oyuncularından biridir. Genç yaş gruplarından itibaren milli formayı giyen Osman, EuroBasket turnuvaları ve Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. 2025 EuroBasket'inde takım kaptanı olarak dikkat çeken Osman, turnuvanın skor liderlerinden biri olarak öne çıktı.

KAÇ YAŞINDA?

• Doğum Tarihi: 8 Nisan 1995

• 2025 itibarıyla Yaş: 30 yaşında

• Boyu: Yaklaşık 2.01–2.04 m

• Doğum Yeri: Ohrid, Kuzey Makedonya

ÖZEL HAYATI – EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Cedi Osman, uzun süreli ilişkisi sonrasında 2022 yılında ünlü oyuncu Ebru Şahin ile evlendi. Çiftin evlilikleri magazin ve spor dünyasında büyük ilgi gördü.

Çiftin şu anda çocukları bulunmamaktadır.