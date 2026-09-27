Uluslar Ligi'nde günün 19.00 seansında Sırbistan-Hollanda, Danimarka-Galler ve Avusturya-Kosova maçlarıyla aynı saatte oynanacak Cebelitarık- Andorra mücadelesi de merak ediliyor. "Cebelitarık Andorra maçı hangi kanalda, Cebelitarık Andorra nereden CANLI izlenir?" diye merak edenler için karşılaşmanın yayın bilgisine dair kaynaklar farklı bilgiler veriyor. A Spor'un kendi sitesinde maç kanalın yayın seçenekleri arasında gösterilirken, aynı saatte A Spor'da Sırbistan-Hollanda maçının yayınlanacağı ve Cebelitarık-Andorra için yayıncı bulunmadığı da aktarılıyor.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde milli heyecan bugün de devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun küçük ama mücadeleci iki temsilcisini buluşturacak karşılaşma öncesinde futbolseverler "Cebelitarık Andorra maçı hangi kanalda, Cebelitarık Andorra nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin tarihi, saati, oynanacağı stadyum ve yayın durumuna dair tüm detaylar haberimizde.

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Cebelitarık - Andorra karşılaşması, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Maç takviminde olası değişikliklere karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Aynı saat diliminde Uluslar Ligi'nde Sırbistan - Hollanda, Danimarka - Galler ve Avusturya - Kosova karşılaşmaları da oynanacak.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cebelitarık ile Andorra arasındaki karşılaşma, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmayacak. Maç için Türk yayıncı kuruluşların yayın akışlarında bir canlı yayın planı bulunmuyor. Yayın durumunda son dakika değişikliği olması halinde bu bilgi resmi yayın akışlarına yansıyacak.

CEBELİTARIK ANDORRA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmadığı için maçı televizyon ya da yerli dijital platformlar üzerinden canlı izlemek mümkün görünmüyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maç skorunu ve anlık gelişmeleri canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacağı için şifreli ya da şifresiz bir yayın seçeneği bulunmuyor.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu mücadele, Cebelitarık'ta bulunan Europa Point Stadı'nda oynanacak. Cebelitarık Boğazı'na bakan konumuyla dikkat çeken stadyum, ev sahibi ekibin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

CEBELİTARIK - ANDORRA MAÇ BİLGİLERİ

• Maç: Cebelitarık - Andorra

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi, D Ligi 1. Grup

• Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat: 19.00 (TSİ)

• Stadyum: Europa Point Stadı, Cebelitarık

• Yayın: Türkiye'de yayıncı bulunmuyor