Candan Yüceer kimdir? Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir başkanı Yeni Parti'den neden ayrıldı?

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Candan Yüceer'in Yeni Parti üyeliği 75 gün sürdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, 24 Ağustos 2026'da katıldığı partiden 7 Kasım 2026'da istifa etti ve kararını sosyal medya hesabındaki yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Yüceer belediye başkanlığını sürdürüyor. Açıklamasında kentin 11 ilçesindeki altyapı, yol, su ve sosyal destek çalışmalarına devam edeceğini yazdı.

CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Candan Yüceer, Yeni Parti'den partinin Tekirdağ il kongresinde çıkan kurultay delegeliği tartışması yüzünden istifa etti. Anlattığına göre o hastanedeyken kongrenin gündemi delegeliğe kilitlendi, kongre bu yüzden başlatılamadı ve Yüceer'in adı kurultay delegeleri listesine bile yazılmadı.

Yüceer bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Ona göre mesele, yıllarca birlikte çalışılan yol arkadaşlarına ve seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanına gösterilmesi gereken saygıydı. Siyasete koltuk ya da makam için girmediğini, partide bazı isimlerin kendi ikbalinin hesabını yaptığını öne sürdü. "Benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil" diyen Yüceer, önceliğinin Tekirdağ'a hizmet olduğunu ekledi.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen tıp doktoru ve eski milletvekili. Tekirdağ'da bu koltuğa oturan ilk kadın oldu.

İlkokulu Ankara Güven İlkokulu'nda, liseyi Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde okudu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hekim olarak Ankara, Samsun ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştı; Çerkezköy'de işyeri hekimliği de yaptı.

CANDAN YÜCEER KAÇ YAŞINDA?

Candan Yüceer 53 yaşında. 4 Mayıs 1973'te doğdu.

CANDAN YÜCEER CHP'DEN NE ZAMAN AYRILDI?

Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa edip 24 Ağustos 2026'da Yeni Parti'ye katıldı. Ayrılığı, istinaf mahkemesinin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararına bağladı ve bu adımı hayatının en zor kararlarından biri olarak anlattı. O kararın ardından Özgür Özel yönetimi parti yönetiminden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin başına dönmüştü.

CANDAN YÜCEER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Candan Yüceer, TBMM'nin 24, 25, 26 ve 27. dönemlerinde CHP'den Tekirdağ milletvekili olarak görev yaptı. Meclise 2011 seçimiyle girdi, milletvekilliği 2023'te bitti. Bu yıllarda üç dönem CHP Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

14 Mayıs 2023 genel seçiminde aday olmadı. Aynı yılın 16 Ekim'inde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı ve 31 Mart 2024'teki seçimi kazandı.

CANDAN YÜCEER EVLİ Mİ?

Candan Yüceer evli ve iki çocuk annesi.