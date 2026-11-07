Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Candan Yüceer kimdir? Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir başkanı Yeni Parti'den neden ayrıldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Candan Yüceer kimdir? Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir başkanı Yeni Parti'den neden ayrıldı?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 7 Kasım 2026'da Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'den ayrılıp 24 Ağustos 2026'da katıldığı partiyi, il kongresindeki kurultay delegeliği tartışması yüzünden bıraktı. Peki, Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında ve Yeni Parti'den neden istifa etti? İşte Candan Yüceer hakkında bilinenler.

Candan Yüceer'in Yeni Parti üyeliği 75 gün sürdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, 24 Ağustos 2026'da katıldığı partiden 7 Kasım 2026'da istifa etti ve kararını sosyal medya hesabındaki yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Yüceer belediye başkanlığını sürdürüyor. Açıklamasında kentin 11 ilçesindeki altyapı, yol, su ve sosyal destek çalışmalarına devam edeceğini yazdı.

CANDAN YÜCEER YENİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Candan Yüceer, Yeni Parti'den partinin Tekirdağ il kongresinde çıkan kurultay delegeliği tartışması yüzünden istifa etti. Anlattığına göre o hastanedeyken kongrenin gündemi delegeliğe kilitlendi, kongre bu yüzden başlatılamadı ve Yüceer'in adı kurultay delegeleri listesine bile yazılmadı.

Yüceer bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Ona göre mesele, yıllarca birlikte çalışılan yol arkadaşlarına ve seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanına gösterilmesi gereken saygıydı. Siyasete koltuk ya da makam için girmediğini, partide bazı isimlerin kendi ikbalinin hesabını yaptığını öne sürdü. "Benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil" diyen Yüceer, önceliğinin Tekirdağ'a hizmet olduğunu ekledi.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen tıp doktoru ve eski milletvekili. Tekirdağ'da bu koltuğa oturan ilk kadın oldu.

İlkokulu Ankara Güven İlkokulu'nda, liseyi Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde okudu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hekim olarak Ankara, Samsun ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştı; Çerkezköy'de işyeri hekimliği de yaptı.

CANDAN YÜCEER KAÇ YAŞINDA?

Candan Yüceer 53 yaşında. 4 Mayıs 1973'te doğdu.

CANDAN YÜCEER CHP'DEN NE ZAMAN AYRILDI?

Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa edip 24 Ağustos 2026'da Yeni Parti'ye katıldı. Ayrılığı, istinaf mahkemesinin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararına bağladı ve bu adımı hayatının en zor kararlarından biri olarak anlattı. O kararın ardından Özgür Özel yönetimi parti yönetiminden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin başına dönmüştü.

CANDAN YÜCEER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Candan Yüceer, TBMM'nin 24, 25, 26 ve 27. dönemlerinde CHP'den Tekirdağ milletvekili olarak görev yaptı. Meclise 2011 seçimiyle girdi, milletvekilliği 2023'te bitti. Bu yıllarda üç dönem CHP Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

14 Mayıs 2023 genel seçiminde aday olmadı. Aynı yılın 16 Ekim'inde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı ve 31 Mart 2024'teki seçimi kazandı.

CANDAN YÜCEER EVLİ Mİ?

Candan Yüceer evli ve iki çocuk annesi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları14

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
7 yılda başardıkları şaşırttı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...

7 yılda başardı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...
“İçi boş” diyerek tetiğe bastı, genç esnafın sonu oldu! O anlar kamerada

"İçi boş" diye tetiğe bastı, sonrası felaket