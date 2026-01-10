Can Yaman gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Can Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde magazin gündeminde dikkat çeken bir gelişme, ünlü oyuncu Can Yaman'ın adının adli bir soruşturmayla anılmasına neden oldu. "Can Yaman gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?" soruları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girerken, kamuoyu hem yaşanan sürecin detaylarını hem de oyuncunun hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Can Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak uyandıran iddialar ve Can Yaman hakkında öne çıkan bilgiler…

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Bilfen Koleji ve İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden burslu olarak mezun oldu. Üniversite yıllarında Amerika'da da eğitim aldı. Kısa süre avukatlık stajı yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi. "Gönül İşleri", "İnadına Aşk", "Hangimiz Sevmedik", "Dolunay" ve "Erkenci Kuş" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Birden fazla yabancı dil bilen Can Yaman, aynı zamanda lisanslı sporcu olup müzik ve dansla da ilgilenmektedir.

CAN YAMAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyon sırasında Can Yaman gözaltına alındı. Ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CAN YAMAN NEDEN G Ö ZALTINA ALINDI?

Can Yaman, İstanbul'daki bir gece kulübüne yapılan baskın sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında yürütüldü. Resmî makamlarca uzun süreli bir tutuklama kararı verilmedi ve Yaman serbest bırakıldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Aynı soruşturma kapsamında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında Bebek Otel ve bazı eğlence mekânlarında aramalar yapıldı; kokain, esrar, hap, hassas terazi ve çeşitli maddeler ele geçirildi. Soruşturma süreci savcılık tarafından yürütülmeye devam ediyor.