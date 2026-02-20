Türkiye'nin yargı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan ve kritik soruşturmalarda üstlendiği rollerle öne çıkan Can Tuncay, son yayımlanan kararnameyle Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Can Tuncay kimdir? Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY KİMDİR?

Hukuk camiasında deneyimi ve İstanbul'daki önemli dosyalardaki katkılarıyla tanınan Tuncay, yeni görevinde adalet sisteminin etkin işleyişine katkı sağlamayı hedefliyor.

Can Tuncay, özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen kritik soruşturmalarda üstlendiği koordinasyon görevleriyle dikkat çekmiştir. Terör suçları ve organize suçlarla ilgili soruşturma dosyalarının yönetiminde deneyim kazanmış olan Tuncay, aynı zamanda Cumhuriyet savcılığı ve başsavcı vekilliği görevlerinde bulunduğu şehirlerde adaletin sağlanmasında aktif rol oynamıştır.

CAN TUNCAY NERELİ?

YARGI TEŞKİLATINDAKİ KİLİT GÖREVLERİ

Bolu kökenli olması, Tuncay'ın Anadolu kültürüne ve hukuk geleneğine hâkimiyetini pekiştirmiş, İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde yürüttüğü görevlerde etkin bir yönetim ve koordinasyon kabiliyeti göstermesine katkıda bulunmuştur.

Can Tuncay, Türkiye'de adalet sisteminin çeşitli kademelerinde görev almış ve her pozisyonda önemli sorumluluklar üstlenmiştir:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı (2019): Türkiye'nin önemli illerinden biri olan İzmir'de, soruşturma ve dava süreçlerinin etkin yönetiminde görev aldı.

İzmir Başsavcı Vekilliği (2021): Savcılık sürecindeki koordinasyon görevlerini üstlenerek kritik dosyaların yönetilmesini sağladı.

Ankara Başsavcı Vekilliği (2023): Başkentte yürütülen soruşturmalarda stratejik kararlar alarak adaletin uygulanmasında önemli rol oynadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği: İstanbul'daki Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev almış, ardından başsavcı vekili olarak büyük ve karmaşık dosyaların koordinasyonunu üstlenmiştir.

Bu görevler, Can Tuncay'ın hem hukuki yetkinliğini hem de yöneticilik kabiliyetini ön plana çıkarmaktadır.