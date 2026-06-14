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İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı
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İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze törenlerinin 4-5 Temmuz'da Tahran'da başlayacağı, ardından Kum ve Meşhed'de devam edeceği açıklandı.

İRAN'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için ilk cenaze töreninin 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze İmam Rıza Türbesi'nin içinde hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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