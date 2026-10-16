Can Atilla kimdir, yeni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla kimdir?

Yeni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla kimdir sorusu, atama kararının ardından arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan, bir dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Atilla, çok sayıda albüm, film, dizi ve tiyatro müziğine imza attı. Doğu ve Batı müziği çalgılarını bir araya getiren besteleriyle yurt içinde ve yurt dışında tanınan Atilla, şimdi Devlet Opera ve Balesi'nin yönetimini üstlenecek. Can Atilla'nın bilinen eserleri neler? Tüm detaylar haberimizde…

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE CAN ATİLLA ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/327 sayılı kararla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Can Atilla atandı. 15 Ekim 2026 tarihli karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

CAN ATİLLA KİMDİR?

Can Atilla, 1969 yılında Ankara'da, mühendis ve diplomat bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Atilla, Nuri Çeken ve Ergün Özyücel'in öğrencisi oldu. Babasının görevi nedeniyle bir süre Moskova'da bulunan Atilla, burada konservatuvara devam ederek keman ve piyano alanında özel eğitim aldı.

CAN ATİLLA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1969 doğumlu olan Can Atilla, 2026 yılı itibarıyla 56-57 yaşında. Ankara doğumlu olan besteci, evli ve yaşamını Ankara'da sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDA KEMAN ÇALDI

Can Atilla, 1988 yılından itibaren iki yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) keman sanatçısı olarak görev yaptı. 1990 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun olan Atilla, ardından profesyonel beste çalışmalarına yöneldi ve çok sayıda film, belgesel, dizi ve tiyatro oyunu için müzik besteledi.

NEW AGE MÜZİĞİN TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜLERİNDEN

Can Atilla, Türkiye'de elektronik ve New Age müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Keman ve piyano gibi Batı müziği çalgılarını saz, tef ve ney gibi Doğu müziği çalgılarıyla bir araya getirdiği eserleriyle tanınan Atilla, Türkiye'de New Age müziğin uluslararası platformdaki temsilcileri arasında gösteriliyor.

CAN ATİLLA'NIN ALBÜMLERİ

Can Atilla, 1992 yılında ilk albümü "Bilinçaltı"nı yayımladı. Bu albüm Türkiye'de beklenen ilgiyi görmese de sanatçı, bir İngiliz yetenek avcısı tarafından keşfedilmesinin ardından yurt dışında hızla tanındı. 1994 yılında yayımladığı ikinci albümü "Waves of Wheels", Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Hollanda'da da yayımlandı. Atilla, 1990'lı yıllar boyunca art arda albümler çıkardı. Sanatçının diskografisinde "Efsaneler", "Cariyeler ve Geceler", "Can-ı Yunus" ve "İdea" gibi albümler yer alıyor.

TBMM'NİN 90. YILI İÇİN "DİRİLİŞ"İ BESTELEDİ

Can Atilla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 yılında kutlanan 90. kuruluş yıl dönümü için resmi müzik olarak "Diriliş" adlı eseri besteledi. Albümlerinin yanı sıra bale ve klasik müzik eserleri, film müzikleri, sahne ve dizi müzikleriyle de tanınan Atilla, Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen pek çok oyunun müziğini de yazdı.

EUROVISION FİNALLERİNDE YER ALDI

Can Atilla, 1990, 1991, 1999 ve 2000 yıllarında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finallerine besteci, aranjör ve orkestra şefi olarak katıldı. Sanatçı, 1991 yılında Altın Anten Şarkı Yarışması finalinde de yer aldı. Besteleriyle pek çok ödül alan Atilla, kendi stüdyosunda genç müzisyenlerle çalışmalarını sürdürüyordu.

DEVLET OPERA VE BALESİ'Nİ YÖNETECEK

Can Atilla, yeni görevinde Türkiye genelindeki opera ve bale sahnelerinin yönetimini üstlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun ve Van gibi illerde opera, bale ve konser etkinlikleri düzenliyor.