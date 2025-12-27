Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, mevki ne? Can Armando Güner aslen nereli, Türk mü?

Genç yaşı ve dikkat çeken futbol potansiyeli ile adından söz ettiren Can Armando Güner, Türk futbol gündeminde hızla yükselen isimlerden biri. Genç oyuncunun performansı, forma giydiği takımlar ve kariyer istatistikleri futbolseverlerin merakını artırıyor. Peki, Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Can Armando Güner aslen nereli, Türk mü? İşte, genç yıldızın detaylı profil incelemesi.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

Can Armando Güner, 7 Ocak 2008 tarihinde Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine küçük yaşta başlayan Güner, genç yaşına rağmen yetenekleri ve çok yönlü oyun anlayışı ile dikkat çekiyor. Almanya altyapılarında gösterdiği performans, Türk futbol kamuoyunun da ilgisini çekmesine neden oldu.

Futbol dünyasında kendine özgü bir oyun tarzı olan Can Armando Güner, özellikle kanat oyunundaki hızı ve golcülüğü ile öne çıkıyor. Ayrıca, çok yönlü olması sayesinde farklı mevkilerde de görev alabiliyor.

CAN ARMANDO GÜNER KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Can Armando Güner 17 yaşındadır.

CAN ARMANDO GÜNER ASLEN NERELİ?

Can Armando Güner, Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuş olsa da Türk kökenlidir.

CAN ARMANDO GÜNER TÜRK MÜ?

Evet, Can Armando Güner Türk kökenlidir. Almanya'da doğmuş olmasına rağmen ailesi Türk'tür ve bu yönüyle Türk futbol kamuoyunun ilgisini çeken bir oyuncu konumundadır.

CAN ARMANDO GÜNER HANGİ TAKIMDA?

Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, yeteneklerini geliştirdikten sonra Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giymeye devam ediyor. Alman futbol altyapısındaki bu deneyimi, onun teknik ve taktik anlayışını üst seviyeye taşıdı.

CAN ARMANDO GÜNER HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Can Armando Güner, esas olarak sağ kanat mevkisinde oynuyor. Ancak yetenekleri sayesinde sol kanat ve forvet arkası gibi farklı pozisyonlarda da forma giyebiliyor. Hızlı driplingleri ve golcülüğü, onu kanat oyuncusu olarak değerli kılıyor. Çok yönlü mevkileri sayesinde takımına farklı varyasyonlar sunabiliyor.

CAN ARMANDO GÜNER KARİYERİ

Can Armando Güner'in futbol kariyeri, Almanya altyapılarında şekillenmiştir. Schalke 04 altyapısı, onun ilk profesyonel adımlarını attığı yer olurken, günümüzde Borussia Mönchengladbach U19 takımında performans sergiliyor. Genç oyuncunun hızlı yükselişi, Türk futbolseverler için heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

CAN ARMANDO GÜNER İSTATİSTİKLERİ

Genç oyuncu, kariyerinde dikkat çeken istatistiklere sahip:

Toplam maç sayısı: 62

Attığı gol sayısı: 32

Asist sayısı: 15

Ayrıca, Almanya ve Arjantin altyapılarında toplam 17 maçta 5 gol kaydetti. Bu performans, onun hem gol atma hem de oyun kurma becerilerinin gelişmiş olduğunu gösteriyor.