Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar arasında ibadet heyecanı artar ve en çok merak edilen konulardan biri de teravih namazının nasıl kılındığıdır. Hem camide hem evde kılınabilen teravih, Ramazan gecelerinin manevi huzurunu artıran özel bir ibadettir. Peki, Camide ve evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Detaylar haberimizde.

CAMİDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Cemaatle teravih namazı kılmak, özellikle Ramazan ayında camilerde en yaygın uygulamadır. Namaza başlamadan önce yatsı namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kılınır.

Cemaatle teravih namazına geçerken şu adımlar izlenir:

İmam veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam niyetini "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya" şeklinde, cemaat ise "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde ifade ederek iftitah tekbiri alır.

İmam ve cemaat gizlice Sübhâneke duasını okur. İmam ardından gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaat rükû ve secdeleri yapar.

Teravih namazı iki rekâtta bir veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınabilir. Her iki yöntemde de namazın sonunda kısa bir oturuş yapılarak tehlîl (Lâ ilâhe illallah) ve salavât okunması müstehaptır.

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Evde teravih namazı kılmak da camide kılmak kadar değerlidir ve özellikle pandemi veya başka sebeplerle camiye gidemeyenler için uygun bir yöntemdir. Evde teravih namazı kılarken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Önce yatsı namazının sünnet ve farzları kılınır.

Teravih namazına niyet edilir ve iftitah tekbiri alınır.

Her iki veya dört rekâtta bir selam vererek namaza devam edilir.

Oturuşlarda Tehlîl ve Salavât ile meşgul olunur.

Namaz tamamlandıktan sonra kısa bir dua ile birlikte vitir namazı kılınır ve tesbihat yapılır.

Evde kılarken, namazın sessiz ve dikkatli şekilde kılınması, duaların anlaşılır ve doğru okunması önemlidir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, toplam yirmi rekât olarak kılınır. Bu yirmi rekât, tercihe göre:

İki rekâtta bir selam vererek (her iki rekâtta bir oturuş ve selam), veya

Dört rekâtta bir selam vererek (dörder rekâtlık bölümler halinde)

kılınabilir.

Her iki yöntem de caizdir; fakat iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtında kısa bir oturuş yapıp dinlenmek müstehaptır ve bu sırada tehlîl ve salavât okunabilir.

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Teravih namazına niyet etmek, namazın başlangıcında yapılır. Cemaatle veya yalnız kılınması fark etmez; niyet şu şekilde ifade edilir:

İmam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya."

Cemaat: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama."

Namazın tamamı tek bir namaz hükmünde olduğundan baştan bir niyet yeterlidir; ancak aralarda verilen selamdan sonra yeniden başlarken niyet etmek ihtiyata uygundur.

TERAVİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Teravih namazında her iki veya dört rekâtta bir belirli dualar okunur:

İKİ REKATTA BİR SELAM VERİLİRSE

İkinci rekâttan sonra oturuşta:

Ettehiyyatü (Tahiyyat)

Salli-Barik

Rabbena

Daha sonra sağa ve sola selam verilir.

DÖRT REKATTA BİR SELAM VERİLİRSE

İlk oturuşta: Tahiyyat ile birlikte Salli-Barik duaları okunur.

Üçüncü rekâta kalkıldığında: Sübhâneke duası okunur.

Dördüncü rekâtta da imam gizlice Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Oturuşta: Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okunur ve selam verilir.

Namazın tamamı bu şekilde kılındıktan sonra kısa bir dua ile birlikte vitir namazı kılınır ve tesbihat ile ibadet sonlandırılır.