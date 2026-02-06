Ç.Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Ç.Rizespor Galatasaray muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik Süper Lig mücadelesi öncesi maç saati, yayıncı kanal ve kadro detayları netleşmeye başladı. Taraftarlar "Ç.Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken, muhtemel 11'ler ve resmi maç kadrolarının açıklanıp açıklanmadığı da yakından takip ediliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 kanalı;

• Digiturk 77. kanal,

• Kablo TV 232. kanal,

• Türksat uydusu ve

• İnternet platformları üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor.

Maçı canlı takip etmek isteyen izleyicilerin yayın platformlarına abone olması gerekiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11

Erdem;

Taha, Mocsi, Samet, Hojer;

Taylan, Laçi, Mihaila;

Olawoyin, Zeqiri, Sowe

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan;

Eren Elmalı, Davinson, Abdülkerim, Sallai;

Lemina, Torreira, Sara;

Lang, Barış Alper, Osimhen