BUSKİ Bursa su kesintisi programı: 15-16 Eylül Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi hangi mahalleler etkilenecek?

Bursa su kesintisi olan yerler açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi ilçesinde 15 Eylül'de, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ise 16 Eylül'de belirli saat aralıklarında etkili olacak. Arıza çalışması ve altyapı bakımı nedeniyle yapılacak kesintiler, çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15-16 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Demirtaş Barbaros Mahallesi Cami Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 15 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30 ile 20.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Gülbahçe Mahallesi'nde, Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan ve bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırlar içindeki tüm cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında aşağıdaki mahallelerde su kesintisi yapılacaktır:

Anadolu Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi'nin güneyi arasında kalan cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Vatan Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin kuzeyi ile 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Ayrıca aynı mahallede, Barbaros Spor Kulübü merkez olmak üzere Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda da su kesintisi olacaktır.

Duaçınarı Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin kuzeyi ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 2. Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1. Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Bölgede yaşayanların bu tarih ve saat aralığında tedbirli olması rica edilmektedir.