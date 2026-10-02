Bursa'da at ve eşek eti çıkan pideci hangisi diye merak edenler için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı denetim sonuçları netlik kazandı. 8 Haziran 2026'da yapılan denetimde, Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan dana etli çiğ harçta laboratuvar analizi sonucu tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu bildirildi. Firmanın idari işleme karşı yargı yoluna başvurduğu öğrenilirken, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan işletmeyle ilgili haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BAKANLIK LİSTESİNDE BURSA'DAN ÜNLÜ İŞLETME

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaştığı güncel listede, Bursa'da faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu dikkat çekti. Resmi kayıtlara göre denetim ekipleri, işletmeden "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" adıyla satılan üründen numune aldı. Yapılan laboratuvar analizlerinde, dana eti olarak belirtilen harcın içinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu belirlendi.

NUMUNE HAZİRAN AYINDA ALINDI

Bakanlık kayıtlarında denetimin tarihine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre ekipler, söz konusu çiğ cantık harcı numunesini 8 Haziran 2026'da işletmeden temin etti. Laboratuvara gönderilen numunenin analiz sonucunda ürünün içeriğinin etikette belirtilenle örtüşmediği ortaya çıktı. Yaklaşık dört ay sonra açıklanan sonuç, 30 Eylül tarihli kamuoyu duyurusuyla tüketicilerin bilgisine sunuldu.

TEK TIRNAKLI ETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gıda denetimlerinde sıkça karşılaşılan "tek tırnaklı eti" ifadesi, at, eşek ve katır gibi hayvanları kapsayan bir sınıflandırma olarak kullanılıyor. Bu tür etlerin dana veya kuzu eti olarak satışa sunulması, gıda mevzuatı kapsamında tağşiş olarak değerlendiriliyor ve ilgili işletmeler Bakanlığın kamuoyu listesine alınıyor.

ACI DAYI CANTIK SALONU KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Listenin yayımlanmasının ardından Acı Dayı Cantık Salonu'nun adı sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle cantığıyla tanınan ve kentin önemli lezzet adresleri arasında gösterilen işletmenin listede yer alması, vatandaşların tepkisini ve merakını artırdı. Bakanlık kayıtlarında uygunsuzluğun, doğrudan işletmeden alınan çiğ cantık harcı numunesine ilişkin olduğu açıkça belirtildi.

BURSA CANTIĞI COĞRAFİ İŞARETLİ BİR LEZZET

Yaşanan gelişme, Bursa'nın yöresel tatlarından cantığı da yeniden gündeme taşıdı. Hamur ve kıymalı harcın birlikte pişirilmesiyle hazırlanan Bursa Cantığı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021'de coğrafi işaretle tescillenmişti. Kentin gastronomi kültüründe köklü bir yere sahip olan cantık, şehre gelen ziyaretçilerin de en çok tercih ettiği lezzetler arasında bulunuyor. Açıklanan denetim sonucu ise yalnızca denetlenen işletme ve analiz edilen ürün numunesiyle sınırlı olarak kayıtlara geçti.

BAKANLIK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek ve taklit ya da tağşiş içeren gıdaları tespit etmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmeler, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi için düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bursa'daki işletmeden haziran ayında alınan numunenin sonucu da bu kapsamda 30 Eylül 2026 tarihli listeyle duyurulmuş oldu.