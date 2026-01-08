Bursa okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa'da 9 Ocak Cuma günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da Kış Kapıda: Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuklar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Bursa, hafta ortasından itibaren dondurucu soğukların ve kar yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların sıfırın altında çift haneli rakamlara kadar düşmesi bekleniyor.

5 Günlük Detaylı Hava Tahmini

• 08 Ocak Perşembe: Güne sağanak yağışla başlayacak olan kentte sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında seyredecek. Nem oranının %84'e kadar çıkması beklenirken rüzgarın saatte 24 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

• 09 Ocak Cuma: Yağışlar yerini kar yağışına bırakıyor. Sıcaklıklar keskin bir düşüşle gündüz 0°C'ye, gece ise -2°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranı ise %96 ile en yüksek seviyeye ulaşacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Gökyüzünün açılmasıyla birlikte dondurucu soğuklar şehre hakim olacak. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşmesi beklenirken, gündüz en yüksek sıcaklık 7°C olarak ölçülecek.

• 11 Ocak Pazar: Tekrar etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar 3°C ile 7°C bandında olacak. Nem oranı gün boyu %96 seviyelerinde seyredecek.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya da kar yağışıyla girilecek. Sıcaklıkların gece -1°C, gündüz ise 2°C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Geçmiş Yılların Rekorları

Bursa'nın geçmiş verilerine (1991-2020) bakıldığında, 12 Ocak tarihinde kaydedilen en düşük uç sıcaklığın -15,2°C olduğu görülmektedir. Mevcut tahminler bu ekstrem rekora yaklaşmasa da dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.

Vatandaşlara Uyarı: Özellikle Cumartesi gecesi beklenen şiddetli don ve buzlanma riski ile hafta genelindeki kar yağışları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması; kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması önerilmektedir.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.