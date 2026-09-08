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Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Cumhuriyet Mahallesi Tabya Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 19.25 ile 22.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

ORHANGAZİ

Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile O 37 Dinlenme Tesisleri çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Demirtaşpaşa Mahallesi Selvili Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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