Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey – Sırabademler Mahallesi

Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi Sanayi Bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 17.30 ile 19.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey ve çevre mahalleler (27 Aralık 2025 – 7 Ocak 2026)

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarında, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey ve çevre mahalleler (7 Ocak 2026 – 17 Ocak 2026)

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarında, 7 Ocak 2026 ile 17 Ocak 2026 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Tedbirli olunması rica olunur.

Nilüfer – Balat Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde Yenal Sokak, Faruk Baykal Caddesi, Balat Caddesi ve Sanayi Caddesi arasında kalan bölge ve çevresinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Çağlayan Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi ve çevresinde 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Doğanevler Mahallesi

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 7 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yenişehir – Menteşe Mahallesi

Yenişehir ilçesi Menteşe Mahallesi'nde hat değişikliği çalışması nedeniyle 7 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

