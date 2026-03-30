Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off finali öncesinde sürpriz bir taktikle sahaya çıkmayı planladığı iddia edildi. Alışılmışın dışında bir sistemle maça çıkmayı düşünen Montella'nın, Kosova'nın hücum gücüne karşı savunmayı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu doğrultuda milli takımın sahaya 3 stoperli sistemle çıkabileceği öne sürüldü.

  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off finali öncesinde sürpriz bir taktik hazırladı.
  • Montella, milli takımın sahaya 3 stoperli sistemle çıkabileceğini ve son antrenmanda Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakcı'yı üçlü savunmada denediğini açıkladı.
  • Kosova'nın Slovakya karşısında 5-3-2 sistemiyle 4-3'lük galibiyet almasının ardından, Montella rakibin hücum gücüne karşı savunmayı güçlendirmeyi hedefledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Kosova ile oynanacak kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde sürpriz bir taktik hazırladığı öne sürüldü.

KADER MAÇI ÖNCESİ FARKLI FORMASYON

2026 Dünya Kupası bileti için deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da, Montella'nın sahaya alışılmışın dışında bir sistemle çıkmayı planladığı belirtildi. Romanya karşısında alınan galibiyete rağmen oyuncu tercihleri tartışılan İtalyan teknik adamın, bu kez farklı bir oyun planı üzerinde durduğu ifade edildi.

RAKİBİN SİSTEMİNE KARŞI ÖNLEM

Kosova'nın Slovakya karşısında 5-3-2 sistemiyle aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından, Montella'nın rakibin hücum gücüne karşı savunmayı güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda milli takımın sahaya 3 stoperli sistemle çıkabileceği iddia edildi.

SON İDMANDA DENENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Montella, son antrenmanda Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakcı'yı üçlü savunmada denedi. Kanat beklerde ise Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev aldığı belirtildi.

SÜRPRİZ KARAR DİKKAT ÇEKTİ

Montella'nın bu tercihi, Kosova'nın etkili hücum hattına karşı önlem alma amacı taşırken, sahaya sürülecek 11 ve sistem büyük merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

