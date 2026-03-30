Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Kosova ile oynanacak kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde sürpriz bir taktik hazırladığı öne sürüldü.

KADER MAÇI ÖNCESİ FARKLI FORMASYON

2026 Dünya Kupası bileti için deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da, Montella'nın sahaya alışılmışın dışında bir sistemle çıkmayı planladığı belirtildi. Romanya karşısında alınan galibiyete rağmen oyuncu tercihleri tartışılan İtalyan teknik adamın, bu kez farklı bir oyun planı üzerinde durduğu ifade edildi.

RAKİBİN SİSTEMİNE KARŞI ÖNLEM

Kosova'nın Slovakya karşısında 5-3-2 sistemiyle aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından, Montella'nın rakibin hücum gücüne karşı savunmayı güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda milli takımın sahaya 3 stoperli sistemle çıkabileceği iddia edildi.

SON İDMANDA DENENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Montella, son antrenmanda Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakcı'yı üçlü savunmada denedi. Kanat beklerde ise Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev aldığı belirtildi.

SÜRPRİZ KARAR DİKKAT ÇEKTİ

Montella'nın bu tercihi, Kosova'nın etkili hücum hattına karşı önlem alma amacı taşırken, sahaya sürülecek 11 ve sistem büyük merak konusu oldu.