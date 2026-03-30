Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Yalım'ın birlikte yakalandığı kadına açılış sunumunu yaptırdığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın birlikte yakalandığı kadına açılış sunumunu yaptırdığı ortaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Öte yandan Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
YURTDIŞI TATİLİ KAYITLARA YANSIDI
Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Yalım’ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile yurtdışına tatil yaptığı tespit edildi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak 13.45’te kalkan uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gitti ve 16.40’ta iniş yaptı.
FARKLI GÜZERGAHLARLA AYNI NOKTADA BULUŞTULAR
S.A.’nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10’da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. İkilinin farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen Batum’da buluşarak birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.
VALİZ ETİKETLERİ DETAYLARI DOĞRULADI
Kayıtlara göre Yalım ve S.A., 24 Mart sabahı saat 06.52’de Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı gün Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen ikili, Ankara’daki otelde düzenlenen operasyonda yakalandı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.