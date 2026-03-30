Haberler

Marco Asensio'ya sürpriz talip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı. Daha önce Villarreal ve Sevilla'nın gündemine gelen Asensio, bu kez Real Sociedad'ın hedefinde. İspanyol ekibi, Asensio'yu öncelikli transfer hedefleri arasına aldı. Fenerbahçe ise, oyuncuyu bırakmak için yüksek bir teklif bekliyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Tecrübeli oyuncuya olan ilgi her geçen gün artıyor.

REAL SOCIEDAD HAREKETE GEÇTİ

Daha önce Villarreal ve Sevilla'nın gündemine gelen Asensio için bu kez Real Sociedad'ın devreye girdiği öne sürüldü. Fichajes'in haberine göre İspanyol ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu öncelikli transfer hedefleri arasına aldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Asensio'nun transferi için Real Sociedad'ın girişimlere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARARLI

Sarı-lacivertli yönetimin ise yıldız futbolcuyu kolay bırakmak istemediği belirtildi. Fenerbahçe'nin, ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık olacağı aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Netherill:

asensio yerine semedo versek olmuyormu keremide verek :D neneyide alın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

