Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi'nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 3 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 8 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklar etkilenebilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 6 Temmuz 2026 saat 17.00 arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde, çalışmaların devamı kapsamında 7 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 11 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.

Özlüce Mahallesi'nde, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 3 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 8 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi

Demirtaş Barbaros Mahallesi Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Temmuz 2026 saat 10.00 ile 5 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nalbantoğlu Mahallesi Taşkapı Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 7 Temmuz 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Panayır Mahallesi Perşembe Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 6 Temmuz 2026 tarihinde 15.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğanlı Mahallesi ile Alemdar Mahallesi'nde, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 saat 10.00 ile 10 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yenişehir

Kurtuluş Mahallesi Çelebiköy Yolu ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 saat 10.00 ile 10 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım

Piremir Mahallesi Gülşen Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 6 Temmuz 2026 tarihinde 15.40 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.