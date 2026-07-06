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Şırnak'ta çekirge istilası

Şırnak'ta çekirge istilası
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Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte çekirgeler sürü halinde serin yerlere göç etmeye başladı. Binlerce çekirge yoldaki araçların altında kalarak eziliyor. Bölge halkı, her yıl temmuz ayında bu durumun yaşandığını belirtti.

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde serin yerlere çıkmak için yola çıkıyor.

Çetin geçen kış şartlarının ardından Şırnak'ta bu sefer de çekirge istilası yaşanıyor. Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan binlerce çekirge, yoldaki araçlara takılıyor. Sürü halindeki çekirgelerin birçoğu araç altında kalarak eziliyor. Bölgedeki vatandaşlar her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyledi. Bölge halkı, "Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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