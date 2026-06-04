Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey

Sultaniye Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni depo temizliği çalışmasıdır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilecektir.

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak muhtelif cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Gülbahçe Mahallesi'nde, Cami Sokak ve çevresinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, bölgede yürütülen arıza giderme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Güneştepe Mahallesi'nde, Yakacık Sokak ve çevresinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, arıza giderme çalışmaları kapsamında uygulanacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi'nde, Eşrefiler Sokak ve çevresinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni bölgede gerçekleştirilen arıza giderme çalışmalarıdır. Çalışmalar süresince mahallede su hizmetinde geçici kesinti yaşanacaktır.