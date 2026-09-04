Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Osmangazi

Çekirge Mahallesi 1. Arka Sokak ve civarında, C4-B33 alt bölgesinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 4 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yavuzselim Mahallesi 1. Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve civarında 31 Ağustos 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında vatandaşların tedbirli olması rica edilmektedir.