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Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer

Kayapa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi Orta Sokak ile Umurbey Mahallesi'nin bir bölümünde, arıza çalışması nedeniyle 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 12.30 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yavuzselim Mahallesi 1. Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos 2026 Pazartesi ile 4 Eylül 2026 Cuma tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Yunusemre Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 14.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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