Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

ORHANGAZİ

Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Muradiye Mahallesi Kaynarca mevkisinde bulunan derin su kuyuları, UEDAŞ tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü geçici olarak devre dışı kalacaktır. Bu nedenle Orhangazi merkezinde, Siteler bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi çevresi hariç olmak üzere Yeniköy, Cihanköy, Ortaköy, Gedelek, Örnekköy, Fındıklı, Hamzalı, Çeltikçi ve Fatih mahallelerinde saat 09.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Akpınar Mahallesi 6. Çilek Sokak ile Bağlarbaşı Mahallesi’nin bir bölümünde, arıza çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Akpınar Mahallesi’nde Sanayi Caddesi ile Asker Sokak, 1. Acar Sokak ve 1. Akpınar Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi yapılacaktır. Kesinti ayrıca Hakimiyet Caddesi ile Armağan Caddesi arasında, Emek Spor Tesisleri dâhil olmak üzere Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi ile 521. Sokak arasında kalan bölgeleri de kapsayacaktır. Hamitler Mahallesi’nde ise Hakimiyet Caddesi, Kavaklı Caddesi, Huzur Caddesi, 3. Nazlı Sokak, 1. Ozan Sokak, Dicle Sokak, Hamidiye Caddesi ve 3. Dumlupınar Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 14.30 ile 16.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Hamitler Mahallesi 1. Cem Sultan Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Selçukbey Mahallesi Olumlu Sokak ve çevresinde, arıza nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 15.05 ile 17.05 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Şirinevler Mahallesi B13 Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.