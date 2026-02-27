Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 21 Şubat 2026 saat 09.00 ile 2 Mart 2026 saat 18.00 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması ihtimaline karşı kesinti uygulanacaktır.

Nilüfer

Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Menekşe Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.