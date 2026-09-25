Bursa BUSKİ su kesintisi! 25 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Balat Mahallesi’nde arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.30 ile 19.00 arasında Balat Caddesi ve çevresinde gerçekleşecektir. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintinin C4 B 36 alt bölgesindeki arıza çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

OSMANGAZİ

Aksungur Mahallesi ve çevresinde planlı çalışma nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında uygulanacaktır. BUSKİ, vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Hamitler Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 16.00 arasında Hakimiyet Caddesi, 1. Kavaklı Caddesi, Hürriyet Caddesi, 1. Özen Sokak, Hocacılar Sokak, 3. Dumlupınar Caddesi ve çevresinde etkili olacaktır. BUSKİ, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Nalbantoğlu Mahallesi’nde arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.30 ile 19.00 arasında Uzun Çarşı ve çevresinde uygulanacaktır. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın C1 D03 alt bölgesindeki arızanın giderilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.