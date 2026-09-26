Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken dikenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Arda Güler ile tribünler arasında yaşanan anlar dikkat çekti. Taraftarlardan su isteyen milli futbolcuya önce şişe, ardından içi su dolu poşet atıldı.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya Kocaeli Stadyumu'nda 1-0 mağlup oldu.
- Fransa'nın golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
- Arda Güler, Fransa maçında takımının en fazla gol girişiminde bulunan ve en çok kilit pas atan oyuncusu oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırladı. Fransa'nın 1-0 kazandığı mücadelede saha içinde yaşanan ilginç bir an yüzleri güldürdü.
ARDA GÜLER TRİBÜNLERDEN SU İSTEDİ
Oyunun durduğu bir anda korner direğinin bulunduğu bölgeye yaklaşan Arda Güler, tribünlere dönerek eliyle su istediğini belirtti. Milli futbolcunun isteğini fark eden taraftarlar hemen harekete geçti.
İLK ŞİŞE PATLADI, ARDINDAN POŞET GELDİ
Tribünden Arda Güler'e doğru atılan ilk su şişesi yere çarparak patladı. Bunun üzerine başka bir taraftar, bu kez içi su dolu bir poşeti sahaya attı. Arda Güler kendisine ulaşan poşetteki suyu içerek ihtiyacını giderdi ve ardından tribünlere teşekkür etti.
FRANSA KARŞISINDA ÖNE ÇIKTI
Türkiye, karşılaşmadan Kylian Mbappe'nin 54. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Arda Güler ise sahada kaldığı süre içerisinde takımının en fazla gol girişiminde bulunan ve en çok kilit pas atan oyuncusu oldu. Genç yıldız ayrıca ikili mücadelelerde de takımının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.