Bursa BUSKİ su kesintisi! 24 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi Malkara mevkisinde, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 13.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karacabey ilçesi Seyran Mahallesi'nde, UEDAŞ kaynaklı şebeke arızası nedeniyle 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 178. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 17.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.