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Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer

Demirci Mahallesi Yiğit Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Orhangazi

Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi ve çevresinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek elektrik kesintisi nedeniyle Muradiye Mahallesi Kaynarca mevkisinde bulunan derin su kuyuları devre dışı kalacaktır. Bu nedenle 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 20.00 arasında Orhangazi merkezinde, Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi çevresi hariç olmak üzere, Yeniköy, Cihanköy, Ortaköy, Gedelek, Örnekköy, Fındıklı, Hamzalı, Çeltikçi ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi

İstiklal Mahallesi Çiçek Caddesi ile Adalet Mahallesi’nin bir bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.20 ile 12.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Panayır Mahallesi Badem Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.30 ile 15.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Samanlı Mahallesi Suluova Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.45 ile 16.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Şirinevler Mahallesi 39. Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 09.25 ile 10.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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