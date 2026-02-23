Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ

Züferbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 02 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda 21 Şubat 2026 ile 02 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

NİLÜFER İLÇESİ

Balat Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 16.00

Balat Mahallesi Ilıca Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER İLÇESİ

30 Ağustos Zafer Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde 23 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

OSMANGAZİ İLÇESİ

Gaziakdemir Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 14.30

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 15.30

Gaziakdemir Mahallesi Nilüfer Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 14.30 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ İLÇESİ

Yunuseli Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 16.15

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 17.15

Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 16.15 ile 17.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM İLÇESİ

Anadolu Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 12.30

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 13.30

Anadolu Mahallesi 1. İnci Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 12.30 ile 13.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM İLÇESİ

Bağlaraltı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 12.15

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 14.15

Bağlaraltı Mahallesi 2. Cadde ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 12.15 ile 14.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda su, belirtilen saatten önce verilebilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM İLÇESİ

Duaçınarı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 13.15

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 15.15

Duaçınarı Mahallesi Kırpınar Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Şubat 2026 tarihinde 13.15 ile 15.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.