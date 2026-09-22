Bursa BUSKİ su kesintisi! 22 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Hamitler Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacaktır.

Kesintiden Hamitler Mahallesi’nin Hakimiyet Caddesi, 1. Kavaklı Caddesi, Hürriyet Caddesi, 1. Özen Sokak, Hocacılar Sokak, 3. Dumlupınar Caddesi ve çevresi etkilenecektir.

Su kesintisi, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında yapılacaktır.

Vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almaları rica olunur.