Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi 27 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 9 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 27 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde belirtilen tarihler arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi 26 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 26 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresinde belirtilen tarihler arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – Fethiye

Planlanan başlangıç tarihi 2 Aralık 2025 saat 13.30

Planlanan bitiş tarihi 2 Aralık 2025 saat 15.30

Kesim tarihi 2 Aralık 2025 saat 13.30

Açıklama: Nilüfer ilçesindeki C4 B40 alt bölgesinde bulunan Fethiye Mahallesi Günay Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Planlanan başlangıç tarihi 2 Aralık 2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi 8 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 2 Aralık 2025 saat 08.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde belirtilen tarihler arasında saat 08.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi – Doğanevler

Planlanan başlangıç tarihi 2 Aralık 2025 saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi 2 Aralık 2025 saat 17.00

Kesim tarihi 2 Aralık 2025 saat 15.00

Açıklama: Osmangazi ilçesindeki C4 D33 alt bölgesinde bulunan Doğanevler Mahallesi Demir Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yenişehir – Yüzüncü Yıl

Planlanan başlangıç tarihi 2 Aralık 2025 saat 13.30

Planlanan bitiş tarihi 2 Aralık 2025 saat 15.00

Kesim tarihi 2 Aralık 2025 saat 13.30

Açıklama: Yüzüncü Yıl Mahallesi okullar bölgesi ve yeni sanayi bölgesinde ana boru patlağı nedeniyle saat 13.30 ile 15.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
