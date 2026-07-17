Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl

Huzur Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer

Akçalar Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Yıldırım

Teferrüç Mahallesi Timur Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 ile 19.15 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunusemre Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.