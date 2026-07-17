AHBAP Derneği kurucularından Alper Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise Çelik'in hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

NOTERDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan Alper Çelik, dün İstanbul'da bir noterde yakalandı.

AHBAP Derneği'nin kurucu isimlerinden olan Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Alper Çelik'in mali hareketlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yer aldı.

Rapora göre, Çelik'in banka hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı bir hareketlilik tespit edildi. Söz konusu finansal yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

379 NAKİT YATIRMA, 966 NAKİT ÇEKME İŞLEMİ

MASAK incelemesine göre Çelik'in hesaplarına toplam 379 işlemde 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği belirlendi.

Raporda ayrıca para transferlerinde de belirgin bir artış yaşandığı ifade edilirken, işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "AHBAP borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

ŞANS OYUNLARI ŞİRKETLERİNDE PARA TRANSFERİ İDDİASI

MASAK raporunda, Zafer Yay tarafından Alper Çelik'in hesabına gönderilen paraların bir bölümünün şans oyunları faaliyetinde bulunan işletmelere ve bazı üçüncü kişilere aktarıldığı yönündeki tespitlere de yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.