Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Huzur Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevredeki cadde ve sokaklarda, çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

NİLÜFER

Akçalar Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevredeki cadde ve sokaklarda, çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

OSMANGAZİ

Demirtaş Barbaros Mahallesi, Demirtaş Panayır Caddesi ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.45 ile 17.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Çınarönü Mahallesi, Vardar Caddesi ve çevresinde müteahhit tarafından yürütülecek kanal arızası çalışması nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 18.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Samanlı Mahallesi, 5. Gönül Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.15 ile 14.15 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, Timur Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.40 ile 17.40 arasında su kesintisi uygulanacaktır.