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Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu
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İstanbul Kınalıada'da sahil şeridine cansız bir yunus balığı vurdu. Dalgalarla birlikte tatilcilerin ve çocukların hemen yanı başına kadar sürüklenen yunus, görenleri hem şaşırttı hem de derinden üzdü.

İstanbul Kınalıada'da sahil şeridine cansız bir yunus balığı vurdu. Dalgalarla tatilcilerin yanına kadar sürüklenen yunus, görenleri üzdü.

ÖLÜ YUNUS BALIĞI, TATİLCİLERİN YANINA KADAR SÜRÜKLENDİ

Olay, İstanbul'un gözde sayfiye yerlerinden Kınalıada'nın Alsancak Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya doğru sürüklenen büyük bir canlı fark etti. Dalgaların taşlık plaja kadar getirdiği canlının, rengi beyazlamış ölü bir yunus balığı olduğu anlaşıldı.

Özellikle sahilde denize giren çocukların ve tatilcilerin meraklı bakışları arasında kıyıya vuran yunusun yan kısmında bulunan belirgin yara izi dikkat çekti. Yunusun cansız bedeni dalgaların etkisiyle kıyıda savrulurken, yürek burkan bu manzara karşısında durum, çevredeki vatandaşlar tarafından vakit kaybetmeden belediye ve ilgili kurumlarına ihbar edildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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