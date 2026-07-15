Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Huzur Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.00 ile 23.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevredeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi uygulanabilecektir. Kesintiler, 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

NİLÜFER

Akçalar Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Alaaddinbey Mahallesi Akarsu Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi yaşanabilecektir. Kesintiler, 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında zaman zaman uygulanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.30 ile 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 01.30 arasında su kesintisi uygulanmıştır.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevredeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi uygulanabilecektir. Kesintiler, 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

YILDIRIM

Davutkadı Mahallesi Özbek Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30 ile 12.30 arasında su kesintisi uygulanmıştır.

Mevlana Mahallesi Bilgin Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.15 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Yavuzselim ve Ulus mahallelerinin de etkilenmiş olabileceği bildirilmiştir.