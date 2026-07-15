Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Huzur Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.00 ile 23.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevredeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi uygulanabilecektir. Kesintiler, 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

NİLÜFER

Akçalar Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Alaaddinbey Mahallesi Akarsu Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi yaşanabilecektir. Kesintiler, 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında zaman zaman uygulanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.30 ile 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 01.30 arasında su kesintisi uygulanmıştır.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevredeki bazı cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi hâlinde su kesintisi uygulanabilecektir. Kesintiler, 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

YILDIRIM

Davutkadı Mahallesi Özbek Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30 ile 12.30 arasında su kesintisi uygulanmıştır.

Mevlana Mahallesi Bilgin Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.15 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Yavuzselim ve Ulus mahallelerinin de etkilenmiş olabileceği bildirilmiştir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolan adam akılalmaz bir yerde bulundu
Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var

EGO otobüsü iş yerine daldı, çok sayıda yaralı var
Gittiği piknikte canından oldu: Serinlemek için ırmağa giren adam boğularak öldü

Piknikten acı haber geldi! Serinlemek için ırmağa giren adam boğuldu
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi