Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Tophisar Mahallesi’nde şebeke arızası nedeniyle 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.00’ten 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’ye kadar su kesintisi uygulanacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevredeki cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar nedeniyle 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir.

Aynı bölgelerde devam edecek çalışmalar nedeniyle 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

NİLÜFER

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde yürütülen çalışmalar nedeniyle 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar nedeniyle 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilir.

Aynı bölgelerde devam edecek çalışmalar nedeniyle 14 Temmuz 2026 ile 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

OSMANGAZİ

Panayır Mahallesi 9. Deniz Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Yavuzselim Mahallesi 2. Gürdağ Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 15.45 ile 17.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır.