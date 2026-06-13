Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Aynı mahallelerde çalışmaların devam etmesi nedeniyle 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yine zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi

Alemdar Mahallesi Yılmaz Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 04.00 ile 12.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yeşilova Mahallesi Nergis Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır.