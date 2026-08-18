Haberler

İzmir'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde tabancayla oynarken kazara karnından vurulan 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Ç.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Polis, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğini araştırıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, evde silahla oynadığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, talihsiz çocuğun olay anında yanında bulunan arkadaşını gözaltına aldı. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunduğu sırada bir tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre bu esnada tabancanın aniden ateş alması sonucu Bişkin, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşular silah sesini duydu

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yiğit Can Bişkin, burada doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşı tutuklandı

Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için detaylı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin'in yanında olduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ne karar çıkacağı merak konusu
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında