Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13-14-15 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13, 14, 15 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ 13-14 ARALIK

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl Cumhuriyet Mahallesi Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar süresince, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar sebebiyle İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 13 Aralık 2025 ile 20 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması önemle rica olunur.

Mustafakemalpaşa Hamzabey ve Çevresi Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerdeki muhtelif cadde ve sokaklarda 8 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları rica olunur.

Nilüfer Ertuğrul Mahallesi Su Kesintisi

Nilüfer ilçesi C4_B57 alt bölgesinde bulunan Ertuğrul Mahallesi Elmas Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Aralık 2025 tarihinde 13.15 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım Selçukbey Mahallesi Su Kesintisi

Yıldırım ilçesi C1_D08 alt bölgesinde yer alan Selçukbey Mahallesi Kanal Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 12 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
